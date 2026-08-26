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2026-AGS puanlama hatası düzeltildi, sonuçlar bugün yeniden açıklanacak

2026-AGS puanlama hatası düzeltildi, sonuçlar bugün yeniden açıklanacak
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ÖSYM, 2026-AGS sınavında alt test soru ağırlıklarında 2025 değerlerinin kullanılması nedeniyle puanlama hatası yapıldığını kabul etti. Hata düzeltilerek sonuçlar bugün güncellenmiş şekilde yeniden açıklanacak. Doğru-yanlış sayıları doğru, sadece katsayı formülü düzeltilecek.

Öğretmen adayları için zorunlu olan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) sonuçlarında beklenmedik bir gelişme yaşandı. ÖSYM, puan hesaplamalarında sistemsel hata yapıldığını kabul etti ve sonuçların güncellenerek bugün yeniden açıklanacağını bildirdi.

ÖSYM'nin açıklamasına göre, sınavdaki altı alt testin soru ağırlıklarında bu yıl yerine 2025 yılına ait değerler kullanıldı. Bu durum adayların puanlarını doğrudan etkiledi. Kurum, yanlışlığın fark edilmesinin ardından puanlamaların yeniden yapılacağını duyurdu.

Yetkililer, "Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde erişime açılacaktır" açıklamasını yaptı. Doğru ve yanlış sayılarında hata olmadığı, yalnızca katsayı formülünün düzeltileceği vurgulandı.

Adaylar yeni sonuç belgelerine gün içinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları 26 Temmuz'da yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı geçen yıl akademiye 10 bin öğretmen adayı almıştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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