2026 KPSS Lisans Sınav Yerleri Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınav yeri duyurusunu yayımladı. 6 Eylül 2026'da yapılacak sınava katılacak adayların bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı; adaylar hangi okulda, binada ve salonda sınava gireceklerini artık öğrenebilecek.

Adaylar, sınav yerlerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11.00'den itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gerekecek. Sınav günü sorun yaşamamak adına giriş belgesindeki bina, salon ve diğer bilgilerin önceden kontrol edilmesi önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi