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EKPSS Sonuçları Açıklandı, Tercih Bekliyor

EKPSS Sonuçları Açıklandı, Tercih Bekliyor
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Sınav sonuçlarını 14 Mayıs 2026'da öğrenen engelli adaylar, kamu kurumlarının engelli personel kadroları için tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. ÖSYM, sınav takviminde tercih tarihlerini boş bıraktı.

2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) sonrası gözler tercih sürecine çevrildi. Ösym, 19 Nisan 2026'da yapılan sınavın sonuçlarını 14 Mayıs 2026 saat 14.30'da açıkladı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebildi.

Ancak 2026 EKPSS tercihleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM, 3 Ağustos 2026 itibarıyla tercihlerin başlayacağı tarihi duyurmadı ve sınav takviminde tercih işlemlerinin başlangıç ve bitiş tarihlerine yer vermedi. Tercih kılavuzu da henüz yayımlanmadı.

Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte kamu kurumlarının engelli personel kadroları, kontenjanlar, öğrenim düzeyleri, nitelik kodları ve başvuru koşullarının netleşmesi bekleniyor. Adayların tercih yapmadan önce kılavuzdaki özel şartları dikkatle incelemesi gerekecek. Tercih sürecinin başlaması için ÖSYM'nin resmi duyurusu bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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