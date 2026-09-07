Ombudsman: Sağlık Bakanlığı otoparkında ayrımcılık yapıldı, düzenleme şeffaflaştırılsın

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman), Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Biriminde avukat olarak görev yapan bir personelin kurum otoparkına ilişkin başvurusunu karara bağladı. Başvurucu, hiyerarşik açıdan diğer çalışanlardan üstün olmayan bazı kişilere bina önündeki zincirle çevrili alanın tahsis edildiğini, kendisine ise ayrımcı ve çalışma barışını zedeleyen uyarılar yapıldığını öne sürdü.

Başvurucu ayrıca işyeri WhatsApp grubunda kullanılan "herkes yerini bilse" ifadesinin nezaket sınırlarını aştığını, CİMER ve diğer başvurularına verilen yanıtların somut açıklama içermediğini ve şikayet sürecinde kişisel verileri ile dilekçe içeriğinin ilgisiz kişilerle paylaşıldığını iddia etti. Bu nedenle otopark kullanımında eşitlik ilkesinin uygulanmasını ve iyi yönetim ilkelerine aykırı davrananlar hakkında uyarı yapılmasını talep etti.

İl Sağlık Müdürlüğü savunmasında, yerleşkede toplam 106 araçlık otopark kapasitesi bulunduğunu ve kullanım planlamasının fiziksel şartlara göre yönetimce yapıldığını bildirdi. Kamu hizmetinin sürekliliği, güvenlik, bina giriş ve çıkışlarının açık tutulması, acil durumlara müdahale imkanı ve engelli bireylerin erişilebilirliğinin esas alındığını belirtti. Bina önündeki dört araçlık alanın kural olarak tüm personele park yasağı kapsamında olduğunu; ancak birim amiri, birim amir yardımcısı ve engelli personel ile birden fazla binada görev yapanların burayı kullanabildiğini aktardı. Uygulamanın kişisel ayrıcalık amacı taşımadığını, başvurucunun iddialarının somut delille desteklenmediğini savundu.

Ombudsmanlık, idarenin farklı yazılarındaki açıklamaların birbiriyle örtüşmediğine dikkat çekti. Bir yazıda alanın yalnızca birim amiri, birim amir yardımcısı ve engelli personel için tahsis edildiği belirtilirken; diğer yazıda planlamanın hizmet gerekleri doğrultusunda yapıldığı ve bazı personelin görevleri nedeniyle park edebildiği ifade edildi. Bu çelişki nedeniyle başvurucunun kişilere özel park yeri tahsis edildiği iddiası doğrulandı.

Kararda idarenin otopark kullanımını düzenleme konusunda takdir yetkisi bulunduğu kabul edildi. Ancak bu yetkinin keyfi kullanılamayacağı; hukuk devleti, eşitlik, kamu yararı, hizmet gerekleri ve iyi yönetim ilkelerine uygun hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kamu Denetçiliği, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hukuk ve Muhakemat Birimine ilişkin mevzuatta "birim amiri" veya "birim amir yardımcısı" şeklinde açık bir unvan bulunmadığına işaret etti. İlgili düzenlemelerde koordinatör avukat tanımı yer aldığı halde, otopark tahsisinde kullanılan iki unvanın hangi görev ve pozisyonu kapsadığının belirlenmediği kaydedildi. Bu nedenle idareden, söz konusu ifadelerin hangi görevleri ifade ettiğini tereddüde yer bırakmayacak şekilde açıklaması ve düzenlemeyi tüm personele duyurması istendi.

Kamu Denetçiliği, WhatsApp grubundaki mesajın tüm çalışanlara yönelik olması nedeniyle tek başına ayrımcılık veya hiyerarşik baskı oluşturmadığına karar verdi. Ancak kullanılan dilin nezaket kurallarıyla bağdaşmadığını belirterek bundan sonra çalışma barışını koruyan saygılı bir dil kullanılması gerektiğini ifade etti. Kişisel verilerin üçüncü kişilerle paylaşıldığı iddiası için ise somut bilgi veya belge bulunmadığından ihlal tespit edilmedi.

Kamu Denetçiliği Kurumu başvurunun kabulüne karar vererek Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğüne tavsiyede bulundu. İdare, otopark kullanımına ilişkin unvanları açıklığa kavuşturmalı ve yeni düzenlemeyi personele bildirmeli. 6328 sayılı Kanun uyarınca karar üzerine yapılacak işlemin 30 gün içinde Kuruma bildirilmesi gerekiyor. Karar, Kamu Başdenetçisi tarafından 20 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/16376-S.26.22276 sayılı dosyada verildi.

Kaynak: Haber Merkezi