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MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarındaki hatalar TBMM'ye taşındı

MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarındaki hatalar TBMM'ye taşındı
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Muğla Milletvekili Metin Ergun, 2026 MEB-AGS ve ÖABT sonuçlarındaki hataları TBMM'ye taşıdı. Sonuçların güvenilirliğini sorgulayan Ergun, mağduriyetlerin giderilmesi ve soruşturma açılması için Bakan Yusuf Tekin'e yazılı soru önergesi verdi.

Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasının ardından yaşanan teknik sorunları TBMM gündemine taşıdı. Ergun, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, sonuçlarda tespit edilen hataların nedenlerini ve adayların mağduriyetlerinin nasıl giderileceğini sordu.

26 Temmuz 2026'da uygulanan sınavın sonuçları, ÖSYM tarafından 25 Ağustos 2026'da saat 11.00'de açıklandı. Ancak birçok aday, soru sayıları, doğru-yanlış gösterimi ve puan hesaplamalarında hatalar bulunduğu yönünde şikayetlerde bulundu. Bunun üzerine sonuçlar sistemden kaldırıldı.

Ergun, yaşanan gelişmelerin sınav sonuçlarının güvenilirliği konusunda kamuoyunda tartışmalara yol açtığını belirtti. Anayasa'nın 42. maddesindeki eğitim hakkı ve kamu hizmetlerinin eşit, şeffaf ve güvenilir yürütülmesi ilkelerine dikkat çekerek mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Soru önergesinde Ergun; sonuçlardaki hataların mahiyeti ve nedenleri, sonuçların neden kaldırıldığı, düzeltilmiş sonuçların açıklanma tarihi, ÖSYM ile koordinasyon içinde alınan önlemler, mağdur adaylara telafi veya ek hak tanınıp tanınmayacağı ve sorumlular hakkında adli/idari soruşturma açılıp açılmayacağı sorularını yöneltti.

Kaynak: Haber Merkezi
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