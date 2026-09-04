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MEB norm fazlası öğretmen atama takvimi açıklandı

MEB norm fazlası öğretmen atama takvimi açıklandı
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MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin tarihleri duyurdu. Tercih başvuruları 4-7 Eylül'de alınacak, atama sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme sürecine ilişkin takvimi açıkladı. İhtiyaç veya norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ile tebligat işlemleri 25-31 Ağustos 2026'da yapıldı.

Tebligat yapılan öğretmenlerin itirazları ve engelli yakını bulunanların belge teslimi 26 Ağustos-2 Eylül 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Norm fazlası öğretmenlerin tercih başvuruları 4 Eylül'de başlayacak ve 7 Eylül saat 16.00'ya kadar MEBBİS üzerinden alınacak.

Atama sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek; yer değiştiren öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri 9 Eylül'de yapılacak. Süreç önce kadrolu, sonra sözleşmeli öğretmenler için yürütülecek. Tercih yapmayan ya da yerleşemeyenler ihtiyaç duyulan kurumlara re'sen atanabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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