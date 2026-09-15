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MEB'den 2026 ikinci iller arası isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu

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Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül'de alınacak, atamalar 25 Eylül'de yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler için 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu'nu yayımladı.

Duyuruya göre, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül'de alınacak. Atama işlemleri ise 25 Eylül'de gerçekleştirilecek. Duyuruya personel.meb.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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