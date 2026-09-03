Manisa CBÜ 142 Sözleşmeli Personel Alacak

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 142 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Giderleri özel bütçeden karşılanacak personel, ilanda belirtilen pozisyonlarda KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre istihdam edilecek. Değerlendirmede 2024 KPSS sonuçları esas alınacak; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için P93, ortaöğretim mezunları için ise P94 puan türü dikkate alınacak. Adayların ilgili puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor.

Başvurular, 3 Eylül 2026 saat 09.00'da başlayacak ve 17 Eylül 2026 saat 13.00'te sona erecek. Adaylar işlemlerini e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu veya kariyerkapisi.gov.tr/isealim adresinden gerçekleştirecek. Sistemde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir" ibaresi görülmeyen başvurular geçerli sayılmayacak. Başvurusunu tamamlayan adayların, Kariyer Kapısı'ndaki "Başvurularım" bölümünden indirecekleri "Aday Başvuru Bilgileri" dokümanını 23 Eylül 2026 saat 17.00'ye kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekiyor. Bu belgeyi belirtilen süre içinde teslim etmeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar yalnızca bir nitelik kodu ve pozisyon için başvuru yapabilecek; birden fazla ilana başvurulduğunun tespit edilmesi halinde tüm başvurular geçersiz kabul edilecek.

Kaynak: Haber Merkezi