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AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti

AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
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AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, iş hayatındaki yoğunluk ve sorumlulukları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, iş hayatındaki yoğunluk ve sorumlulukları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Ak Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, yaptığı açıklamada, "11 Mart 2025 tarihinden bu yana büyük bir onur, gurur ve sorumlulukla yürütmekte olduğum AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevimden, iş hayatımdaki yoğunluk ve sorumluluklarım nedeniyle ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu kutlu davanın bir neferi olarak, gençliğimize ve Kütahya'mıza hizmet etme fırsatı bulduğum bu süreç hayatımın en kıymetli dönemlerinden biri olacaktır" dedi.

Göktekin, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ve teşkilat yöneticilerine teşekkür etti. Birlikte görev yaptığı MYK ve MKYK üyeleri ile Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir'e de teşekkür eden Göktekin, il ve ilçe teşkilatlarında görev yapan teşkilat mensupları ile yol arkadaşlarına minnettarlığını dile getirdi.

Ali Göktekin, "Görevler ve makamlar gelip geçicidir; davamız, kardeşliğimiz ve yol arkadaşlığımız ise daimdir. Bundan sonraki süreçte de AK Parti ailesinin bir mensubu ve bu kutlu davanın bir neferi olarak, her zaman teşkilatımızın ve davamızın yanında olmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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