Batı Şeria'da İsrail Saldırıları: Ölü Sayısı 27'ye Yükseldi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 2026'nın başından bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, Ramallah kentine bağlı el-Mugayyir köyüne düzenlenen son saldırıda Ömer Muhammed Naasan (19) adlı genç ile Halil Rasim Halil Şehade (16) isimli çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Son can kayıplarıyla 2026'nın başından bu yana gaspçı İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 27'ye çıktığı vurgulanan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu hayatını kaybeden toplam Filistinli sayısının ise 63'e ulaştığı ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan el-Mugayyir Köy Konseyi Başkanı Emin Ebu Alya, dün İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin köy merkezindeki Ulu Cami yakınında baskın düzenleyerek iki evi hedef aldığını ve bir çiftçinin koyunlarını çaldığını aktarmıştı.

Ebu Alya, İsrail ordusuna bağlı keskin nişancıların binaların çatılarına konuşlandığını, belde sakinlerinin hırsızlığı engellemeye çalıştığı sırada üzerlerine gerçek mermiyle ateş açıldığını kaydetmişti.

Saldırıda ağır yaralanan Naasan ve Şehade'nin hastaneye kaldırılırken hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın, cinayet, zorunlu göçe zorlama ve mülk gasbı eylemlerinde ciddi bir artış yaşanıyor.

Kaynak: AA