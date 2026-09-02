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Kayseri'de Üvey Baba Tartışması Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Gözaltında

Kayseri'de Üvey Baba Tartışması Kanlı Bitti: 16 Yaşındaki Genç Gözaltında
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Azerbaycan uyruklu 16 yaşındaki V.E., bilinmeyen bir nedenle tartıştığı üvey babası M.T.'yi bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan M.T. hastaneye kaldırılırken, şüpheli V.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde Azerbaycan uyruklu V.E. (16) üvey babası M.T.'yi (47) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi'nde meydana geldi. Azerbaycan uyruklu V.E. ile üvey babası M.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine V.U. yanında bulunan bıçakla üvey babasını yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı M.T., hastaneye kaldırıldı. M.T.'nin durumun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli V.E. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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