KPSS'ye Rekor Başvuru: 1,7 Milyon Aday Kamu İçin Yarışacak

Ösym verilerine göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna 1 milyon 708 bin 329 aday başvurdu. Bu adayların 1 milyon 98 bin 705'i kadın, 609 bin 624'ü erkek. Rakam, 2018'de yaklaşık 1 milyon 176 binken sekiz yılda yüzde 45 artış gösterdi. Eleman.net'in araştırmasına göre çocuklarının memur olmasını isteyen ebeveyn oranı yüzde 76'ya ulaştı.

Uzmanlar, bu tablonun iş gücü piyasasındaki dengesizliklerin göstergesi olduğunu belirtiyor. Üniversite mezunları özel sektörde iş bulamıyor ya da bulduğu işi cazip bulmuyor. Her yıl 900 bin üniversite ve 1 milyon 100 bin lise mezununun büyük bölümünün mesleksiz diplomalı olduğu ifade ediliyor. Özel sektör usta-kalfa bulmakta zorlanırken gençler işsizlikle karşılaşıyor.

Kamu istihdamının sürdürülebilirliği tartışılıyor. Devlet memurluğunun bir hak değil, sınırlı bir kamu hizmeti olduğu vurgulanıyor. Kamunun görevi temel hizmetleri etkin yürütmek; her yıl yüz binlerce lisans mezununu kadroya almak mali açıdan sürdürülemez. Bu talep üniversite tercihlerini de etkiliyor; öğrenciler atanma ihtimali yüksek bölümlere yöneliyor.

Çözüm için üniversite kontenjanlarının piyasa ihtiyacına göre düzenlenmesi, staj ve sektör işbirliğinin zorunlu kılınması öneriliyor. Ayrıca 12 yıllık mecburi eğitimin 8 yıla indirilmesi, rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi ve gençlere istihdam desteklerinin artırılması isteniyor. Özel sektörün gençler için cazip hale getirilmesi gerektiği de ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi