KPSS Ortaöğretim başvuruları 8 Eylül'de sona eriyor

Kpss Ortaöğretim sınavına başvuracak adaylar için süre 8 Eylül 2026'da doluyor. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden internet veya mobil uygulamayla yapılabilecek; sınav ücretinin de süresinde yatırılması gerekiyor. Süreyi kaçıranlar 15-16 Eylül'de yüzde 50 artırımlı ücretle geç başvuru yapabilecek.

Kpss Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek. Adaylar, sınav binasına son giriş saatinden sonra kabul edilmeyecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da ÖSYM'de açıklanacak. DHBT başvuruları 22-30 Eylül arasında alınacak, sınav 1 Kasım 2026'da yapılacak. DHBT'den puan alabilmek için 25 Ekim'deki KPSS oturumuna katılmak zorunlu; katılmayanların DHBT değerlendirmesi yapılmayacak.

Adayların mağdur olmamak için başvuru, ödeme ve sınav tarihlerini takip etmeleri önemli.

Kaynak: Haber Merkezi