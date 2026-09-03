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KPSS Ortaöğretim başvuruları 8 Eylül'de sona eriyor

KPSS Ortaöğretim başvuruları 8 Eylül'de sona eriyor
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KPSS Ortaöğretim sınavı için başvuru süresi 8 Eylül 2026'da doluyor. Başvurular ÖSYM üzerinden yapılacak, ücretin süresinde yatırılması gerekiyor. Geç başvurular 15-16 Eylül'de yüzde 50 artırımlı alınacak. Sınav 25 Ekim'de, sonuçlar 19 Kasım'da açıklanacak. DHBT başvuruları 22-30 Eylül arasında, sınav ise 1 Kasım'da yapılacak.

Kpss Ortaöğretim sınavına başvuracak adaylar için süre 8 Eylül 2026'da doluyor. Başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden internet veya mobil uygulamayla yapılabilecek; sınav ücretinin de süresinde yatırılması gerekiyor. Süreyi kaçıranlar 15-16 Eylül'de yüzde 50 artırımlı ücretle geç başvuru yapabilecek.

Kpss Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026 Pazar günü düzenlenecek. Adaylar, sınav binasına son giriş saatinden sonra kabul edilmeyecek. Sonuçlar 19 Kasım 2026'da ÖSYM'de açıklanacak. DHBT başvuruları 22-30 Eylül arasında alınacak, sınav 1 Kasım 2026'da yapılacak. DHBT'den puan alabilmek için 25 Ekim'deki KPSS oturumuna katılmak zorunlu; katılmayanların DHBT değerlendirmesi yapılmayacak.

Adayların mağdur olmamak için başvuru, ödeme ve sınav tarihlerini takip etmeleri önemli.

Kaynak: Haber Merkezi
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