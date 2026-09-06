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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 7 Ekim 2026'da erişime sunulacak

KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? 7 Ekim 2026'da erişime sunulacak
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ÖSYM'nin takvimine göre 6 Eylül'de yapılan KPSS lisans oturumunun sonuçları, 7 Ekim 2026'da sonuc.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sonuçları görüntüleyebilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) lisans oturumuna katılan adaylar için sonuç tarihi açıklandı. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 KPSS takvimine göre, 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür sınavının sonuçları 7 Ekim 2026'da erişime sunulacak.

Sınav sonuçları, memur olma yolundaki adaylar için önemli bir aşamayı tamamlayacak. Sonuçlar belirlenen tarihte https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek. Yüz binlerce aday için kritik sayılan 7 Ekim, sınav performansının değerlendirileceği ve kariyer yolculuğunda ilk adımın atılacağı gün olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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