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KPSS Lisans ilk oturumu tamamlandı, gözler cevap anahtarında

KPSS Lisans ilk oturumu tamamlandı, gözler cevap anahtarında
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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün gerçekleştirildi. ÖSYM'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarını paylaşması beklenirken, geçen yıl olduğu gibi saat 13.10'da açıklanması tahmin ediliyor.

Kpss Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavının ilk oturumu bugün saat 10.15'te başladı ve 12.25'te tamamlandı. Adaylar, 130 dakika süren testte genel yetenek ve genel kültür sorularını yanıtladı. Sınavın ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrildi.

ÖSYM, soru ve cevap anahtarlarının hangi saatte erişime açılacağına dair resmi bir duyuru yapmadı. Geçen yılki uygulamada bu içerikler saat 13.10'da adaylarla paylaşılmıştı; bu yıl da benzer saatte açıklanması bekleniyor. Adaylar, Temel Soru Kitapçığı'ndaki soruların tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün boyunca erişebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz duyurulmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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