Haberler

KPSS Lisans Sınavı 6 Eylül'de Yapılacak

KPSS Lisans Sınavı 6 Eylül'de Yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen lisans mezunları için KPSS Lisans oturumu 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların giriş belgelerindeki sınav yerlerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

Hafta sonu sınav takvimi açıklandı. 5 Eylül Cumartesi günü sınav yokken, 6 Eylül Pazar günü KPSS Lisans oturumu yapılacak.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları için Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları sorulacak.

Adayların sınav giriş belgelerindeki bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmesi gerekiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için adayların sınav binalarında saatinde hazır olması önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi
Trump: Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz

Trump "Çok yakında" diyerek ülkenin can damarını işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz evlendi

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u da evliler kervanına katıldı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bir suçtan daha tutuklandı

Bolu'da hayali mesai skandalı: Tanju Özcan'a bir tutuklama daha
Halfeti’deki petrol arama çalışmalarında heyecanlandıran gelişme: Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var

Günlük 2 milyon varile kadar üretim potansiyeli var
Samsun’da taciz iddiasına meydan dayağı

Mide bulandıran iddia bir ilçeyi ayağa kaldırdı! Meydan dayağı attılar
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı

Yıldız ismin Ferrari'si asfaltı ağlattı
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı