KPSS Lisans Sınavı 6 Eylül'de Yapılacak

Hafta sonu sınav takvimi açıklandı. 5 Eylül Cumartesi günü sınav yokken, 6 Eylül Pazar günü KPSS Lisans oturumu yapılacak.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunları için Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı, 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara sınavda Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları sorulacak.

Adayların sınav giriş belgelerindeki bina ve salon bilgilerini önceden kontrol etmesi gerekiyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için adayların sınav binalarında saatinde hazır olması önemlidir.

Kaynak: Haber Merkezi