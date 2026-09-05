2026 KPSS Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sınava giriş belgeleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme girerek sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini gösteren belgeyi görüntüleyip çıktı alabilir. ÖSYM, belgenin renkli olmasının zorunlu olmadığını, siyah-beyaz çıktısının da kabul edildiğini duyurdu.

Sınava giriş belgesinin geçerli sayılabilmesi için üzerindeki aday fotoğrafının görünür ve net olması gerekiyor. Sınav merkezi, bina ve salon bilgilerinin okunaklı bulunması önem taşıyor. Belgenin ön veya arka yüzüne sınav bilgileri dışında herhangi bir yazı, resim veya işaret eklenmemeli. Sınava giriş belgesi getirmeyen adaylar sınav binasına alınmayacak.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül Pazar günü yapılacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların ulaşım planını önceden yapması ve bina girişindeki kontroller için yeterli süre bırakması gerekiyor. Kimlik kontrolünde T.C. Kimlik Kartı, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport gibi fotoğraflı resmi kimlik belgelerinden biri zorunlu tutuluyor. Sürücü belgesi ve meslek kimlik kartı sınava girişte geçerli sayılmıyor.

Sınavda kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete gibi temel kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından sağlanacak. Adayların bu malzemeleri yanında getirmesine gerek yok. Sınavda şeffaf pet şişe içerisinde su bulundurulmasına izin veriliyor. Sınav günü aksaklık yaşanmaması için adayların giriş belgelerini ve kimliklerini evden çıkmadan önce kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi