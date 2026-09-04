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KPSS Lisans 6 Eylül'de: Geri Sayım Başladı

KPSS Lisans 6 Eylül'de: Geri Sayım Başladı
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5 Eylül'de sınav yok, 6 Eylül'de KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara 130 dakika süre verilecek. Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül'de uygulanacak.

ÖSYM ve MEB, sınavlarını hafta sonlarında uygulamaya devam ediyor. 5-6 Eylül 2026 tarihlerindeki sınavlar adaylar tarafından merakla araştırılıyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyenlerin katıldığı KPSS Lisans oturumu için geri sayım sürüyor.

5 Eylül Cumartesi günü ÖSYM ve MEB'in takviminde merkezi bir sınav bulunmuyor. Adaylar bu günü dinlenerek ya da pazar günkü oturuma son hazırlık yaparak geçirebilecek.

6 Eylül Pazar günü ise KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanınacak; oturumun 12.25'te sona ermesi bekleniyor. ÖSYM, adayların saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacağını bildirdi.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül 2026'da uygulanacak. Adayların, belirtilen okul ve salonda sınava girmeleri gerekiyor. Yanlarında Sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı geçerli kimlik kartı bulundurmaları zorunlu. Fotoğraf içermeyen yeni kimlik kartlarında girişte sorun yaşanabileceği hatırlatılıyor. Büyükşehirlerde sınav trafiğine karşı adayların erken saatte yola çıkmaları önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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