KPSS 2026: 6 Eylül'de Başlıyor, Başvuru Detayları

2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans oturumları yaklaşıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanınacak. Saat 10.00'dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Sınava katılacak adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. Belgede bina ve salon bilgileri bulunuyor. Adayların sınava girerken bu belgeyi ve geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurması zorunlu.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından KPSS Alan Bilgisi sınavları 12-13 Eylül 2026'da uygulanacak. 12 Eylül sabah oturumunda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; öğleden sonra Hukuk, İktisat ve Maliye alanlarından sorular sorulacak. 13 Eylül'de ise İşletme, Muhasebe ve İstatistik oturumu yapılacak.

Yüz binlerce memur adayının katılacağı KPSS Lisans maratonu 6 Eylül'de başlayacak. Adaylar, sınav yerleri ve saatleriyle ilgili güncel bilgilere ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi