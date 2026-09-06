KPSS Eskişehir'de Gerçekleştirildi: Sınava Geç Kalan Aday Kapıdan Döndü

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin çeşitli noktalarındaki okullara gelen adaylar, kimlik ve giriş belgesi kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı.

Saat 10.00 kuralı nedeniyle kapıların kapanmasına dakikalar kala okul çevrelerinde yoğun bir koşuşturma yaşandı. Bazı adaylar sınav yerine motosikletle son anda ulaşarak içeri girmeyi başarırken, kapılar kapandıktan sonra gelen adaylar içeri alınmadı.

Sınava saniyeler farkla geç kaldığı için kapıdan dönen bir aday ile görevli arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Görevli, üzgün adayı 'Zaten her sene oluyor' diyerek teselli etmeye çalıştı. Aday ise 'Bu ikinci senem oluyor' sitemiyle karşılık verdi ve okul çevresinden üzgün bir şekilde ayrıldı.

Kaynak: Haber Merkezi