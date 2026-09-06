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KPSS'ye geç kalan adayın terlikli koşusu

KPSS'ye geç kalan adayın terlikli koşusu
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KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Antalya'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sınava son anda yetişmeye çalışan aday Baran Bayraklı, terlikleriyle yalın ayak koştu ancak kapıları kapalı buldu.

Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye genelinde olduğu gibi Antalya'da da sabah saatlerinden itibaren yoğun katılımla gerçekleştirildi. Sınav merkezlerine erken saatlerde gelen adaylar, memur olma hayaliyle salonlara girdi; bazı adaylar ise son dakikada yetişmeye çalıştı.

Sınava geç kalan adaylardan Baran Bayraklı, elinde terliğiyle yalın ayak koştu, ancak kapıların kapanmasını saniyelerle kaçırdı. Nefes nefese kalan genç, çevresindekilerin uzattığı suyu içtikten sonra gülümseyerek 'Spor yapmış olduk; seneye tekrar girerim' dedi.

Sınav sırasında okul çevresinde bekleyen veliler de aynı heyecanı yaşadı. Oğlunun diyetisyenlik mezunu olduğunu belirten Elvan Eren, iyi bir puan alıp Antalya'ya atanmasını istediklerini söyledi. Ayhan Eren, hayatın her aşamasında çaba gösterilmesi gerektiğini vurgularken, Ali Sarıca ise tüm çocuklara başarılar diledi. Bu anlar, KPSS'nin adaylar ve aileleri için duygusal bir süreç olduğunu gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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