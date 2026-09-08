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KPSS 2026/2 Memur Atamaları İçin ÖSYM Kılavuzu Bekleniyor

KPSS 2026/2 Memur Atamaları İçin ÖSYM Kılavuzu Bekleniyor
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Kamu kurumlarına yerleştirme için ikinci dönem atama takvimi merak ediliyor. ÖSYM'nin kılavuzu başvuru döneminden önce yayımlaması bekleniyor.

Kpss 2026/2 kapsamında yapılacak memur atamaları için gözler ÖSYM'nin açıklayacağı kılavuza çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, merkezi atama başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. ÖSYM'nin yıl içinde gerçekleştirdiği kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerinin ikincisi genellikle yıl sonunda yapılıyor.

Geçen yıl KPSS-2025/2 başvuruları 18-25 Aralık'ta alınmış, sonuçlar 7 Ocak 2026'da açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin izlenmesi ve başvuruların yılın son haftalarında alınması bekleniyor. KPSS 2026/2 kılavuzunun başvuru döneminden önce yayımlanması öngörülüyor.

KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz'da alındı; sınavlar 6 Eylül'de Genel Yetenek-Genel Kültür, 12-13 Eylül'de Alan Bilgisi oturumlarıyla yapılacak. Lisans sonuçları 7 Ekim 2026'da açıklanacak. Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos'ta tamamlandı, sınav 4 Ekim'de uygulanacak ve sonuçlar 30 Ekim'de duyurulacak.

Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül arasında yapılacak; sınav 25 Ekim'de gerçekleştirilecek ve sonuçlar 19 Kasım'da ilan edilecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül'de alınacak, sınav 1 Kasım'da yapılacak, sonuçlar ise 25 Kasım 2026'da açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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