At, sünnet çocuğunu üzerinden attı

İzmir’de bir sünnet düğününde yaşanan olay panik dolu anlara sahne oldu. Sünnet çocuğunun alana at sırtında girdiği sırada aynı anda havai fişekler patlatıldı, konfetiler atıldı ve yüksek sesli müzik açıldı. Aniden çıkan ses ve gürültüden ürken at kontrolden çıkarak üzerindeki çocuğu yere fırlattı.

AİLE FARKINDA OLMADAN YÜRÜMEYE DEVAM ETTİ

Olay anında yaşanan kargaşa nedeniyle ailenin durumu fark etmeyerek yürümeye devam ettiği görüldü. Çocuğun yere düştüğü o anlar ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Haberler.com