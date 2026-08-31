Gördes'te maaş skandalı: İnceleme tamamlandı

Gördes Belediyesi'nde görev yapan personelin maaşlarının aylarca zamanında ödenmeyerek mağdur edildiği iddiaları üzerine kapsamlı bir ön inceleme başlatılmıştı. Bu inceleme tamamlandı ve rapor hazırlandı.

İnceleme sonucunda, maaş talimatlarının bilerek geç verildiği ve bu durumun personelin mağduriyetine yol açtığı tespit edildi. Yetkililer, sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi