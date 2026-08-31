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Gördes'te maaş skandalı: İnceleme tamamlandı

Gördes'te maaş skandalı: İnceleme tamamlandı
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Gördes Belediyesi'nde personel maaşlarının geç ödendiği iddiaları üzerine yapılan ön inceleme tamamlandı. Rapor, maaş talimatlarının bilerek geç verildiğini ve personelin mağdur edildiğini ortaya koydu. Sorumlular hakkında işlem yapılacağı açıklandı.

Gördes Belediyesi'nde görev yapan personelin maaşlarının aylarca zamanında ödenmeyerek mağdur edildiği iddiaları üzerine kapsamlı bir ön inceleme başlatılmıştı. Bu inceleme tamamlandı ve rapor hazırlandı.

İnceleme sonucunda, maaş talimatlarının bilerek geç verildiği ve bu durumun personelin mağduriyetine yol açtığı tespit edildi. Yetkililer, sorumlular hakkında işlem yapılacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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