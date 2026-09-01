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2026 EKPSS Tercih Tarihleri İçin Gözler ÖSYM'de

2026 EKPSS Tercih Tarihleri İçin Gözler ÖSYM'de
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2026-EKPSS sonrasında gözler tercih takvimi ve engelli memur alımı başvuru tarihlerine çevrildi. Tercih kılavuzu yayımlandığında kadrolar belli olacak.

Ekpss tercihlerinin ne zaman başlayacağı, 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın ardından kamuya atanmayı bekleyen adayların gündeminde. ÖSYM tarafından yapılan 2026- Ekpss sonrasında gözler tercih takvimi ve engelli memur alımı başvuru tarihlerine çevrildi.

Tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolar belli olacak. Şu ana kadar EKPSS tercih takvimi 2026 açıklanmadı; adaylar, tercihlerin ne zaman başlayacağına ilişkin son durumu merakla bekliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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