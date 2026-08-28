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Siber Güvenlik Başkanlığı 47 alanda personel alacak

Siber Güvenlik Başkanlığı 47 alanda personel alacak
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, İstanbul ve Ankara'da görevlendirilmek üzere 47 farklı uzmanlık alanında kıdemli uzman, uzman ve analist pozisyonları için personel alımı yapıyor. Maaşlar 350 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Başvurular 21 Ağustos-11 Eylül 2026 tarihleri arasında kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden alınacak.

Türkiye'nin dijital güvenliğini güçlendirmek ve kritik sistemleri siber tehditlere karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı kapsamlı bir personel alım ilanı yayımladı. İstanbul ve Ankara'da görevlendirilecek yeni personel; siber güvenlikten yapay zekaya, adli bilişimden zararlı yazılım incelemelerine kadar 47 farklı uzmanlık alanında çalışacak.

Kıdemli uzman, uzman ve analist pozisyonlarını kapsayan alımda ücretlerin 350 bin TL seviyesine kadar yükselmesi dikkat çekiyor. Başvurular 21 Ağustos 2026'da başladı ve 11 Eylül 2026'da sona erecek. Adaylar başvurularını yalnızca kariyer.siberguvenlik.gov.tr üzerinden yapabilecek ve her aday tek bir pozisyon için başvurabilecek.

Adaylar için ön değerlendirmede üniversiteye giriş başarı sırası ve mezuniyet not ortalaması dikkate alınacak. Ön elemede başarılı olanlardan, kontenjanın dört katı kadar aday Ankara'daki sınavlara çağrılacak. Yazılı, sözlü veya uygulamalı sınav yapılacak; sözlü aşamaya kalanlar kişilik envanteri testine de girecek. Atanabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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