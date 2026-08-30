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Afyonkarahisar'da Jandarma Terfi Töreni

Afyonkarahisar'da Jandarma Terfi Töreni
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'nda bir üst rütbeye terfi eden subay, astsubay ve uzman jandarma personeli için tören gerçekleştirildi. Vali Dr. Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş da törene katıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan subay, astsubay ve uzman jandarma personeli için bir üst rütbeye terfi töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törene Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş katıldı.

Törende bir üst rütbeye yükselen personel, yeni rütbelerini Vali Aktaş ve eşi Nagihan Aktaş'ın elinden aldı. Yeni rütbeleriyle görev yaptıkları birimlerde sorumluluk üstlenecek personelin terfileri kutlandı.

Vali Aktaş, terfi ederek görev ve sorumlulukları artan jandarma personelini tebrik etti. Yeni rütbelerin hayırlı olmasını dileyen Aktaş, görevlerinde başarılarının devamını temenni etti. Terfi alan personel, Türk Jandarma Teşkilatı bünyesindeki görevlerini sürdürecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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