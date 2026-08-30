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Çelik: Netanyahu soykırım örgütü, yalan makinesi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun Erdoğan'a yönelik açıklamalarını yok sayarak, Netanyahu liderliğindeki yapıyı 'soykırım örgütü' ve 'yalan makinesi' olarak nitelendirdi ve Erdoğan'ın insanlık ittifakının güçlü sesi olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " 'Netanyahu soykırım örgütü' insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir 'yalan makinesi' olarak hareket etmektedir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarının yok hükmünde olduğunu belirterek, " 'Netanyahu soykırım örgütü' insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir 'yalan makinesi' olarak hareket etmektedir. Bu 'soykırım şebekesi' sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor. Bu, Cumhurbaşkanımızın insanlık ittifakı adına bu suç örgütüne karşı en güçlü duruşa sahip olmasındandır. Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey 'soykırım örgütünün terör propagandası'ndan ibarettir. 'İnsanlık ittifakı'nın en güçlü sesi olan Cumhurbaşkanımızın sesi ise insanlığın vicdanında yankılanmaya ve insanlığın haysiyetini koruma adına siyaset yapmak isteyenlere yol göstermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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