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5 bakanlığa 13 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacak

5 bakanlığa 13 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde 5 bakanlık için toplam 13 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı istihdam edilecek. Başvurular e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden 8-15 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde beş bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alımı yapılacak. Kontenjanlar; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 5, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3, Tarım ve Orman Bakanlığı 3, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1 ve Milli Eğitim Bakanlığı 1 kişi olarak belirlendi.

Adaylarda 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki genel şartların yanında en az dört yıllık lisans mezunu olma, KPSS P3 puan türünden en az 70 puan alma ve sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmama şartı aranıyor. Erkek adaylarda askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muaf olma şartı bulunuyor.

Başvurular yalnızca e-Devlet üzerindeki Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformundan yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek. Adaylar ilandaki kamu kurumlarından yalnızca birini tercih edebilecek. Başvurusu sistemde "Başvuru Tamamlandı" veya "Başvuru Alındı" olarak görünmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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