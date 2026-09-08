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Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Mısır Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Mısır Piramitleri üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin, Mısır'da gerçekleştirilen 'El Alamein International Airshow' kapsamında Mısır Piramitleri' üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nin, Mısır'da gerçekleştirilen 'El Alamein International Airshow' kapsamında Mısır Piramitleri' üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından uçuşun görüntüleri paylaşılarak, "Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür. Mısır'da gerçekleştirilen 'El Alamein International Airshow' kapsamında gökyüzüne yükselen Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, dünyanın en görkemli tarihi miraslarından Mısır Piramitleri'nin üzerinde unutulmaz bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bırakan Türk Yıldızları, eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk Yıldızları göklerde" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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