KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
Lise mezunlarının merakla beklediği 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 27 Ağustos'ta başladı. Sınav 25 Ekim 2026'da, DHBT ise 1 Kasım'da yapılacak.
2026- Kpss Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilir.
Başvuru süreci 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlayıp sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.
2026-KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül, sınavı ise 1 Kasım 2026'da yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi