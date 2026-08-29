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KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı
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Lise mezunlarının merakla beklediği 2026-KPSS Ortaöğretim sınavı için başvurular 27 Ağustos'ta başladı. Sınav 25 Ekim 2026'da, DHBT ise 1 Kasım'da yapılacak.

2026- Kpss Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yapabilir.

Başvuru süreci 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Adayların bu tarihe kadar başvurularını tamamlayıp sınav ücretini yatırmaları gerekiyor.

2026-KPSS Ortaöğretim oturumu 25 Ekim 2026'da gerçekleştirilecek. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) başvuruları 22-30 Eylül, sınavı ise 1 Kasım 2026'da yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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