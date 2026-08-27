Haberler

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Son tarih 8 Eylül

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı: Son tarih 8 Eylül
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos'ta başladı ve 8 Eylül 2026'da sona erecek. Lise mezunu adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle yapabilecek. Başvuru sürecine ilişkin detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzunda yer alacak.

Lise mezunu olarak kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce adayın beklediği 2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı. Memuriyet hedefi bulunan adaylar, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte işlemlerin nasıl yapılacağını ve hangi şartların aranacağını araştırmaya başladı. Ösym'nin belirlediği takvim doğrultusunda yürütülecek başvurular için adayların işlemlerini zamanında tamamlaması gerekiyor.

27 Ağustos'ta başlayan başvurular 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek. Bu nedenle KPSS'ye girmek isteyen lise mezunu adayların başvuru süresini kaçırmaması önem taşıyor. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav hazırlıklarına devam edecek.

KPSS Ortaöğretim başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılabilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, sınav başvuru işlemini seçerek kişisel ve öğrenim bilgilerini kontrol edecek. Gerekli bilgilerin tamamlanmasının ardından KPSS lise başvuru işlemi tamamlanabilecek. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-KPSS Ortaöğretim başvuru kılavuzunda yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un oğlundan Lyon'da duygusal sözler: Anlatamıyorum

Aylar sonra Lyon'da ortaya çıktı: Anlatamıyorum
Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim

Evli kadından pes dedirten paylaşım: Kızlarımın babası sevgilim
Rize'de yüzdüğü sırada kaybolan minik Arif'in cansız bedeni bulundu

Denizde kaybolan küçük Arif'ten haber var
Çorum'da mezarlıkta yaşayan kadına belediyeden sıcak yuva

65 yaşında mezarlıkta yaşıyor: Onlarla dertleşiyorum
Aziz Yıldırım'ı o halde gören herkes aynı yorumu yaptı

Maça damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yaptı
İsrail iki ülkeye birden saldırdı! Lübnan’ı bombaladı, Suriye’ye karadan girdi

Gece yarısı iki ülkeye operasyon! Asker karadan girdi, evler basıldı
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Ve Talisca için son karar çıktı