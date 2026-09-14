Haberler

2026 KPSS Ön Lisans Sınav Yerleri İçin Geri Sayım

2026 KPSS Ön Lisans Sınav Yerleri İçin Geri Sayım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÖSYM'nin 4 Ekim 2026'da yapacağı 2026-KPSS Ön Lisans sınavına girecek adaylar, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Giriş yerlerinin 21-25 Eylül tarihleri arasında duyurulması bekleniyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026- Kpss Ön Lisans sınavına hazırlanan binlerce aday, sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor.

KPSS ön lisans sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM, sınav yerlerini genellikle sınav tarihine 10 gün kala duyuruyor. Buna göre giriş yerlerinin 21-25 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Atatürk'e benzeyen şahısların kavgası

Bir siz eksiktiniz! Onlar da birbirlerine girdi

İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı! Kiralar 10 bin liradan başlayacak

Başvurular başladı! İşte İstanbul'un yeni kiralık TOKİ evleri
Vay be Icardi! Yine dört ayak üstüne düştü

Yine dört ayak üstüne düştü!
Tüm gözler çarşamba gününe çevrilmişken İslam Memiş altın için rakam verdi

Tüm gözler çarşambaya çevrilmişken altın için rakam verdi
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım

Türkiye'yi sarsan operasyon! Valilik raporundaki detay gündem yarattı
Balkonda kadına sopalı dehşet emniyeti harekete geçirdi! O cani gözaltında

Görüntüleri izleyen emniyet anında harekete geçti