KPSS Ön Lisans Sınav Yerleri 25 Eylül'de Açıklanacak

İki yılda bir düzenlenen KPSS Ön lisans sınavı bu yıl 4 Ekim'de yapılacak. Sınav tarihi yaklaşırken adayların heyecanı artıyor ve sınav giriş belgelerini bekliyor.

Ösym, sınavdan 10 gün önce sınav yerlerini açıklıyor. Bu kapsamda 2026 KPSS Ön lisans sınav yerlerinin 25 Eylül 2026'da ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi