2026-KPSS Giriş Belgeleri Açıklandı

Ösym tarafından 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026- Kpss Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınav bina ve salonlarına atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren Sınava Giriş Belgelerini 27 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. 6 Eylül'deki oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi