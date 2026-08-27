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2026-KPSS Giriş Belgeleri Açıklandı

2026-KPSS Giriş Belgeleri Açıklandı
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2026-KPSS Lisans sınavına girecek adaylar, Sınava Giriş Belgelerini 27 Ağustos'tan itibaren ÖSYM'nin internet adresinden alabilecek. Sınav 6 Eylül'de yapılacak ve adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.

Ösym tarafından 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak 2026- Kpss Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların sınav bina ve salonlarına atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren Sınava Giriş Belgelerini 27 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek. 6 Eylül'deki oturum için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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