2026 KPSS Lisans Sınav Tarihleri ve Detaylar

2026 KPSS Lisans sınav tarihleri ÖSYM takvimiyle belirlendi. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 10.15'te, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak. İlk oturum 12 Eylül'de saat 10.15'te, ikinci oturum aynı gün saat 14.45'te, üçüncü oturum 13 Eylül'de saat 10.15'te başlayacak.

Sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Birden fazla oturuma katılacak adaylar için her oturuma özel belge düzenlenecek. Belgelerde sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak; adaylar belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alabilecek.

Alan Bilgisi oturumlarında uygulanacak testler de belli oldu. İlk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri; ikinci oturumda Hukuk, İktisat ve Maliye; üçüncü oturumda İşletme, Muhasebe ve İstatistik testleri yer alacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü ÖSYM'nin sonuç ekranında açıklanacak.

Kaynak: Haber Merkezi