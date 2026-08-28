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2026-KPSS Giriş Yerleri Açıklandı

2026-KPSS Giriş Yerleri Açıklandı
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ÖSYM, 6 Eylül 2026'daki KPSS Lisans oturumu için sınav yerlerini açıkladı. Adaylar, 27 Ağustos'tan itibaren AİS üzerinden giriş belgelerini alabilecek. Sınav günü için ulaşım ve belge kurallarına dikkat edilmesi istendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların bina ve salon yerleştirme işlemlerini tamamladı. Sınava girecek adaylar, yerleştirme bilgilerine 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 11.00'den itibaren ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ulaşabilecek.

Sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar, ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav yeri bilgilerini öğrenebilecek. Belgenin renkli veya siyah-beyaz çıktısının sınav günü yanlarında bulundurulması zorunlu tutuldu.

ÖSYM ve uzmanlar, sınav günü öncesinde adaylara uyarılarda bulundu: Sınav binasının önceden görülmesi, ulaşım güzergahının ve trafik yoğunluğunun göz önünde bulundurulması, son giriş saatlerine dikkat edilmesi istendi. Ayrıca, giriş belgesindeki fotoğrafın güncel olması ve belgede yazan güvenlik kurallarına uyulmasının önemli olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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