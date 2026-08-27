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KPSS Lisans Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

KPSS Lisans Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
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ÖSYM, 6 Eylül 2026'daki KPSS Lisans oturumu için sınava giriş belgelerini açtı. Adaylar belgelerini 27 Ağustos saat 11.00'den itibaren Aday İşlemleri Sistemi'nden alabilir; sınav günü saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacaklar.

Ösym, 6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek KPSS Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi. Adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, giriş belgelerini 27 Ağustos 2026 saat 11.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden edinebilecek. Sınav günü saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacaklar ve belgelerindeki bina/salon bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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