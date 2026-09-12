2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları Yapıldı

2026- Kpss Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. A Grubu kadrolara atanmak isteyen yüz binlerce aday, Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi gibi farklı alanlarda sınava katıldı.

Sınavın sona ermesinin ardından adaylar, soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlanmasını beklemeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi