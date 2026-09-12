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2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları Yapıldı

2026-KPSS Lisans Alan Bilgisi Oturumları Yapıldı
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A Grubu kadrolara atanmak isteyen adaylar 12-13 Eylül'de Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi gibi alanlarda sınava girdi. Adaylar şimdi soru kitapçığı ve cevap anahtarını bekliyor.

2026- Kpss Lisans Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. A Grubu kadrolara atanmak isteyen yüz binlerce aday, Hukuk, İktisat, Maliye ve Kamu Yönetimi gibi farklı alanlarda sınava katıldı.

Sınavın sona ermesinin ardından adaylar, soru kitapçığı ile cevap anahtarının yayımlanmasını beklemeye başladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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