Memur-Sen ve bazı STK'lardan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto
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Memur-Sen ve bazı STK'lardan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto

Memur-Sen ve bazı STK'lardan İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısını protesto
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Memur-Sen ve bazı sivil toplum kuruluşları (STK), İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail Büyükelçiliği konutu önünde toplanan, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, "Terörist İsrail, Filistin'den defol", "Gazze'ye, Aksa'ya, direnişe bin selam" sloganları attı.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, insan olmanın asgari şartını yerine getirmek için toplandıklarını söyledi.

İsrail'in yalan üzerine kurulduğunu ifade eden Yalçın, "Siyonist rejimin yalan ve talan düzenini irademizle yeneceğiz ve birlikte bitireceğiz. Bunu, imanımızın gereği sayıyoruz." dedi.

Yalçın korkmadan, susmadan, yılmadan ve yorulmadan haykırmaya devam edeceklerini belirterek, "Çünkü bu zulmün ebed müddet sürmeyeceğine ve zulümle abat olunamayacağına iman etmiş durumdayız. Filistin'de sırtını teknolojiye dayamış küresel Ebrehe'nin fillerine karşı taşla ve sapanla direnen ebabillerin galip geleceğini hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

İsrail'in şiddetle beslenen politikaların merkezi konumunda olduğunu aktaran Yalçın, "Tam da bu yüzden diyoruz ki Mescid-i Aksa'ya yaptıkları ve yaşattıkları İsrail'in sonu olacaktır. Kudüs'te ürettiği diplomatik vahşet, Filistin'in bütününe yayılmış siyonist cinnet, Filistinli kardeşlerimize yönelen ırkçı ve Yahudi vahşet İsrail için yolun sonudur, sonun başlangıcıdır." ifadesini kullandı.

Yalçın, İsrail'in birçok yöneticisinin terörle hareket eden grupların içerisinde yer aldığını belirterek, "İsrail'in temelinde, tabanında her katında, hatta tavanında terör ve teröristler vardır." dedi.

Mescid-i Aksa'nın önüne toplanan yüz binlerce Filistinlinin insanlık gayesinin onurlu fertleri olduğunu söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:

"Onlar küresel terörist İsrail'in sonunu getirecek, tarihin iyilik sefercileridir. Biz buradan onların hizmetinde, emrinde, duasında ve niyazındayız. Biz onların intifadasını küresel zemine taşımanın hizmetindeyiz. Müslümanlar ve dünyanın tüm iyi insanları şimdi el ele vermeli ve sıra bizde demeli. İsrail'i kanıyla, kiniyle, kiriyle, zulmü ve terörüyle zihinlerimizde reddetmenin, işgalci olduğu coğrafyadan ve sistemlerden def etmenin vaktidir."

Yalçın, Mescid-i Aksa'nın barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedi olduğunu hatırlatarak, "Bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir. Herkes bilsin ve duysun ki Kudüs Filistin'dir, Kudüs İslam şehridir ve Kudüs bütün inançların medeniyet birikimdir." ifadelerini kullandı.

Müslüman devletlere çağrıda bulunan Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ya İslam İşbirliği Teşkilatının gereğini yapın ya da iki yüzlü davranmayın, o teşkilattan çıkın, safınızı belli edin. İslam İşbirliği Teşkilatı yine Filistin meselesi üzerine, Kudüs üzerine, Mescid-i Aksa üzerine kurulmuştu. Dolayısıyla onun gereğini yapmayan devletler oradan çıksınlar, oranın içerisinde bulunmasınlar. Dünyaya çağrımız, Birleşmiş Milletlere çağrımız, Kudüs'te bu vahşet devam ettiği müddetçe, Mescid-i Aksa'da bu hayasızlık, bu vahşet, bu işgal girişimi, bu saldırı devam ettiği müddetçe insan haklarından bahsetmeyin. O martavalı okumayın. Onun için BM'nin işin gereğini yapması gerekir. Türkiye'ye ve bütün duyarlı insanlara çağrımız şudur, Mescid-i Aksa'da Müslümanları yalnız bırakmamalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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