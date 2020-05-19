Memur-Sen İl Başkanı Aygül: 101 yıllık heyecanla istiklal ve istikbal yolculuğumuz devam ediyor
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Memur-Sen İl Başkanı Aygül: 101 yıllık heyecanla istiklal ve istikbal yolculuğumuz devam ediyor

Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, 19 Mayıs'ı kutlayıp gençlere seslendi.

Memur-Sen İl Başkanı Aygül: 101 yıllık heyecanla istiklal ve istikbal yolculuğumuz devam ediyor
19.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:55

Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, 19 Mayıs'ı kutlayıp gençlere seslendi. Bağımsızlık ve özgürlüğü için dünyada eşi ve benzeri olmayan bir kahramanlık destanı sergileyen Aziz Türk Milleti'nin geleceğinin emanet edildiği gençlerden de umutlu olduğunu kaydeden Aygülk, "101 yıllık heyecanla istiklal ve istikbal yolculuğumuzu devam ettirecek gençlerimizin bayramını canı gönülden kutluyorum" dedi.

Memur-Sen Aydın İl Başkanı Ali Aygül mesajında, "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ülkemizin kurtuluş meşalesini yaktığı, şanlı Türk tarihinin dönüm noktası, yorgun gözlerden Büyük ve Güçlü Türkiye'mizin ilk pırıltılarının süzüldüğü gün olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 101. Yıldönümüne ulaşmanın gurur ve heyecanı içindeyiz. Bir olmanın, kalkınmanın, dinamizmin, kardeşliğin, bağımsızlığın, özgürlüğün en güzel tezahürü olan bu varoluş gününün yarınımız ve istikbalimiz olan gençlerimize armağan edilmesi bu manada millet olarak geleceğimize sahip çıkışımızdaki kararlılığın en önemli göstergesidir. Vatan uğruna, mukaddesat uğruna, çoluğuyla çocuğuyla, genciyle ihtiyarıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış Aziz Milletimiz 19 Mayıs 1919 tarihinde bu cennet vatanımızın her bir köşesinden daha da güçlenerek yükselmiştir" dedi.

Mesajında gençlere de seslenen Aygül, "Atalarımızın büyük fedakarlık, azim ve kararlılıkla yokluk içinde varlığın en yücesine dayanarak bizlere miras bıraktığı aziz vatanımızın bugün her karışında bir başarı hikayesi, bir çalışkanlık destanı, bir umut öyküsü vardır. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal ve İstikbal yolculuğunun tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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