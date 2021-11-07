Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan Türkkan'a tepki

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a şehit yakınına küfürlü sözlerinden dolayı tepki gösterdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Malatya Teşkilatı'nın buluşmasına katıldı. Malatya'daki bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Yalçın, Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepki göstererek, "Şimdi bakıyorsunuz bir taraftan bir tane vekil şehit ailesinin mahremine küfür ediyor. Ayazlığa bakar mısınız. Vatan millet edebiyatı gırla yapanlar şehit ailesinin mahremine küfür ediyor. Peki nerede vatan millet edebiyatı yapanlar. Niye cümle kurmuyorlar, niye ilk cümleyi Memur-Sen kuruyor. Bizim işimiz hamaset değil hakikat. Biz bu ülkeye hizmet eden bir teşkilatız. Bu ülke bizim, coğrafya bizim. Biz bu millete kendimizi borçlu hisseden bir teşkilatız. Biz bu ülkeyi şehitler ile gazilere borçluyuz" şeklinde konuştu.

15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsüne de değinen Yalçın, "Bazılarının azıcık bekleyeyim ona göre pozisyon alalım dediği zaman Memur-Sen hiç beklemeden pozisyon aldı. İş işten geçtikten sonra geçmiş olsun. İlk sokağa çıkılması çağrısından sonra buna uyan bizim teşkilatımız. Sabah kalabalığa karışıp hikaye yazan teşkilat değiliz. Memur-Sen bilinçli bir teşkilat. Bu kararlılığımız devam etmeli. 17-25 Aralık'ta 'Bunların üstü ihanet, altı ibadet, ortası ticaret' cümlesini kurup, 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' diyen biziz. 15 Temmuz gecesi sabahı beklemiyor, saatler ilerlesin diyerek, ABD'ye bakalım ona göre oynarız diyenlerden değiliz. Darbe teşebbüsü sabahı gidip fotoğraf çekenler oldu. Birkaç kişi kalabalıkta foto çektirip hikaye yazmaya çalıştı. 15 Temmuz darbe teşebbüsü akşamı toplu mesaj atarak üyelerimizi sokağa davet ettim. Darbenin panzehiri sokaklardır diyerek canlı yayın yaptım. Üyelerimiz ve milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı" dedi.

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen 1 No'lu Malatya Şube Başkanı Hüseyin Söylemez ise, "İyi ki merhametli olan Memur-Sen'liyiz diyorum. Deve ölümü için davayı terk edenlerden olmayalım. İstişarelerle işlerimizi yönetelim. İstişarelerin olmadığı yerde demokratik sonuçlar olmaz. Temsilcilerimizin yükü üyelerimizin yükünden daha fazla. Genel başkanımızın yükü bizden kat kat daha fazla" ifadelerini kullandı.

Söylemez, "Derdi adalet olan teşkilatımızı lütfen adaletsizlere ezdirmeyelim. Sürekli istişare edelim. Hep birlikte olalım birlikte istişarelerde bulunalım. Hizmetlerimizi en iyi şekilde sürdürelim" şeklinde konuştu.

Konuşmalardan sonra Söylemez, Yalçın'a tablo hediye etti. - MALATYA