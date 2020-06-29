Memur-Sen Başkanı Çelebi "Sınavlar hemen yapılmalı" Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, konu hakkında açıklama yaptı.

Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, konu hakkında açıklama yaptı. Çelebi,Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının, tüm kamu görevlilerine eşit imkanlar sağlaması için mevzuata göre zorunlu olması gerektiğini dile getirdi.

Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi, kamu görevlilerinin beklediği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının, kamunun tamamında kurumların keyfiyeti haline dönüştüğünü, bu keyfiyetin kamu kurum ve kuruluşlarında yığılmalara ve motivasyon düşüklüğüne neden olduğunu ifade etti.

"Kamu hizmetleri; sürekliliği ve kalitesiyle egemenliğin göstergesi, milletin esenliğinin güvencesidir" diyen Çelebi, "Kariyer ve liyakat ilkeleri; devlet açısından adalet göstergesi, kamu hizmetleri açısından kalite dibacesi, kamu görevlileri bakımından motivasyon gerekçesi ve iş güvencedir" ifadelerini kullandı. Görevde yükselme ve unvan değişikliği imkan ve sınavlarının kamu görevlilerinin motivasyon gerekçesi ve iş güvencesi olduğunu vurgulayan Çelebi, "Bu hassasiyetle tüm kurumlarda uygulama birliği sağlanmalı, görevde yükselme ve unvan değişikliğinde kurum, kadro ve sınav sayısı artırılmalı, farklılıklar son bulmalı. "İnsanı yaşatan devlet" için personeline kariyer-liyakat fırsat ve imkanı oluşturan devlet ön şarttır" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA