Memleket Partisi Sözcüsü Usluer gündemi değerlendirdi Açıklaması

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, Türkiye'nin erken seçim sürecine girdiğini belirterek, "Bu seçim, otoriterlikle demokrasi arasında gerçekleşecek." dedi.

Usluer, Genel Merkez'de düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılının, Türkiye için huzur ve barış yılı olmasını diledi.

Kpss sonrası mülakatı doğru bulmadıklarını dile getiren Usluer, "Bakınız öğretmen atamalarına…KPSS sınavından 91 alan kişi, mülakatta 51 puan alarak eleniyor. Gençlerimizin gelecekleri çalınıyor. TBMM'de öğretmen atamalarına ilişkin yasa çıkarken 'mülakat' yapılması kısmına şiddetle itiraz etmiştik. 'Sesli kayıt, görsel kayıt olmalı' diyerek şerhimizi koymuştuk. Kabul etmemişlerdi." diye konuştu.

Elektrik, doğal gaz, akaryakıt, ulaşıma yapılan zamları eleştiren Usluer, "48 yıllık Boğaziçi köprüsüne geliş gidiş ücretli yapıldı. Asgari ücrete verilen zam daha şimdiden, zamlı maaş çalışanın eline geçmeden katlamalı olarak ne yazık ki geri alındı. Sabah erken saatlerde 'Enflasyon Araştırma Grubu' verileri açıklandı. Buna göre enflasyon aralık ayında yüzde 19,35, 2021 yılına dair ise yüzde 82,81 olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Gaye Usluer, 2021'in, Türk toplumsal ve siyasal yaşamında özellikle ekonomide büyük yaralar açtığını öne sürerek, 2022'nin de Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir yıl olacağını söyledi.

Seçimin büyük olasılıkla 2022'de yapılacağını belirten Usluer, bu seçimde, meydanlarda, alanlarda, sahada olanın, vatandaşı dinleyenin, umut vadedenin ve umudu güçlendirenin kazanacağını belirtti.

Usluer, "Türkiye erken seçim sürecine girdi. Bu seçim, otoriterlikle demokrasi arasında gerçekleşecek. Bunun sağlanabilmesi için Türkiye'nin kökten yeniden kuruluş dönemine hazırlanması gerekiyor. Bugünü birlikte inşa etmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Memleket Partili Usluer, siyasetçiler ve siyaset kurumunu samimiyete davet ettiklerini de vurgulayarak, önce Siyasi Partiler Yasası'nın değiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Beş siyasi partinin 2022'de Hazine'den 645 milyon lira yardım alacağını aktaran Usluer, "Erken seçim olursa siyasi partilerin kasasına 1,9 milyar lira daha girecek. Ekonomik buhran ve derin yoksullukla girdiğimiz bu yıl, bu ödeneklerden vazgeçmeye 'evet' der misiniz?" sorusunu yöneltti.