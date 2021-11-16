Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Denizli'de konuştu Açıklaması

DENİZLİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, seçim kararı alınmadan partilerin ittifak şeklinde hareket etmelerinin kendi tabanlarına haksızlık ve iddiasızlık olarak gördüğünü söyledi.

Muharrem İnce, Denizli programı kapsamında partisinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Bundan sonra her ay bir ili, öncesinde haber vermeden ziyaret edeceğini aktaran İnce, bunun ilkini Denizli'ye gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bir gazetecinin ittifak tartışmaları konusundaki yorumunu sorması üzerine İnce, "Seçim ortada yokken ittifakları konuşmayı doğru bulmuyorum. İttifak olmaz demiyorum. Seçime yakın, 3 ay kala ittifak olabilir ama ortada seçimler yokken ittifaklarla yola yürümeyi siyasi partilerin kendi tabanlarına haksızlık ve iddiasızlık olarak görüyorum. Biz parti olarak yüzde 50+1 almak için tek başıma iktidar olmak için var gücümüzle çalışacağız." yanıtını verdi.

"Aklanma yargıda olur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına yönelik soru üzerine İnce, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi helalleşmek güzel bir şeydir. Helalleşmek dinsel, vicdani, insancıl ve barışçıl bir terimdir. Buna hiçbir itirazım yok. Helalleşme dini bir terimdir, hesaplaşma siyasi bir terimdir. Hesaplaşmak da seçim meydanlarında olur. Aklanmak ise hukuki bir terimdir. Seçimi kazanınca aklanmış olmazsın. Seçim meydanlarında hesaplaşırsınız, biriniz kaybeder diğeri kazanır ama kazanan aklanmış sayılmaz. Aklanma yargıda olur."

Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" söyleminin altını doldurmadığını öne süren İnce, şöyle konuştu:

"Benim merak ettiklerim var. Eğer helalleşmede bir Alevilerle helalleşmek istiyorsan, 'Haksızlık ettik bu insanlara' diyorsan kabulüm. 12 Eylül zindanlarında işkence gören solcularla helalleşmek gerekiyorsa kabulüm. Mamak zindanlarında işkence gören ülkücülerle helalleşelim diyorsa buna da kabul ama 'Keşke Yunan galip gelse' diyenlerle helalleşmek istiyorsa ben yokum. 'Camileri ahır yaptı' yalanını söyleyenlerle helalleşecekse onda da yokuz."

Basın toplantısının ardından partisinin il başkanlığında partililerle bir araya gelen İnce, daha sonra esnafı ziyaret etti.