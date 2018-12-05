Memet Ali Alabora'nın Annesi Betül Arım'dan Yakalama Kararı Sonrası İlk Açıklama
Oyuncu Memet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğluyla ilgili çıkarılan yakalama kararına ilişkin, "FETÖ'cülerin 5 yıl önce yazdıkları iddianameyle yakalama kararı çıkarıldı" dedi.
Oyuncu Memet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğluyla ilgili çıkarılan yakalama kararına ilişkin ilk kez konuşarak, "FETÖ'cülerin 5 yıl önce yazdıkları iddianameyle yakalama kararı çıkarıldı." dedi.
"YAŞANANLARDAN OLDUKÇA ÜZGÜNÜM"
Gezi Parkı eylemlerinden dolayı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Betül Arım, yaşanılanlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söyledi. Hatay'da turnede olan Arım, henüz oğlu ile görüşemediğini belirtterek, "Seçimlerden önce şimdi bunu çıkarttılar. Birisi firari, birisi hapiste olan savcıların hazırladıkları iddianameyle ilgili böyle bir karar verdiler." dedi.
YORUMLAR (20)
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Namuslu Vatan sevdalısı adam her şeyi göze alır memlekete gelir gelmiyorsa namussuz vatan hainidir.Cevap Yaz 11 16 Yayından Kaldır
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Gezi parki zamani tutuklamak lazimdi milleti kiskirtmaya yonelik faaliyette bulundugu icin aslinda.Cevap Yaz 16 14 Yayından Kaldır
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bu ve bunun gibilerin hepsi vatan haini....Cevap Yaz 29 25 Yayından Kaldır
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Ülkede herkes suçlu bir bu siyasiler suçsuz :)) gülelim eğlenelimCevap Yaz 51 19 Yayından Kaldır:D: çok haklısın kardeş :D17 6 Yayından Kaldır