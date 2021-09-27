Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı - Haberler Magazin
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Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı

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Meme kanserine yakalandığını açıklayan ve uzun süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, son halini paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda meme kanseri teşhisi konulan oyuncu Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamıştı. Ergüder, o dönem rol aldığı Menajerimi Ara dizisine de veda etmişti.

"MERAK ETMEYİN İYİLEŞECEĞİM"

44 yaşındaki oyuncu, "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Eşi Kenan Ece ile doğa yürüyüşüne çıkan Ergüder, son halini paylaştı. Ünlü oyuncu, eşiyle verdiği poza, "Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" notunu düştü.

İşte Canan Ergüder'in son hali;

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı

Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı
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Haber: Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, son halini paylaştı - Haberler Magazin
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