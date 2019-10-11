Meme Kanseri "Merakına Yenilsin" halk buluşmaları Forum Erzurum'da

11.10.2019 14:27

Roche İlaç Türkiye ve Kanser Savaşçıları Derneği işbirliği ve Forum Erzurum'un desteği ile ünlü oyuncu ve sunucu Derya Baykal'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek buluşmalar, "Meme Kanseri Merakına Yenilsin" sloganıyla hastalığa ilişkin akıllardaki soru işaretlerini doğru cevaplarla ortadan kaldırmayı hedefliyor.



Meme kanseri farkındalığını artırmak ve hastalıkla ilgili soru işaretlerini uzman onkolog ve cerrahların paylaşacağı doğru ve güvenilir bilgilerle gidermek üzere hayata geçirilen "Merakına Yenilsin" halk buluşmaları, Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak kabul edilen Ekim ayında Forum Erzurum'da ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. Roche İlaç Türkiye ile Kanser Savaşçıları Derneği işbirliği ve Forum Erzurum'un desteğiyle organize edilen buluşmalarda, kansere yakalanan her dört kadından birinin mücadele ettiği meme kanserinde teşhisten tedaviye tüm hastalık sürecine yönelik önemli bilgiler paylaşılacak.



Dr. Salim Başol Tekin & Dr. Müfide Nuran Akçay gibi uzman onkolog ve cerrahların katılımı ile oyuncu Derya Baykal'ın moderatörlüğünde 12 Ekim Cumartesi günü saat 12: 00-13: 00 arasında Forum Erzurum'da düzenlenecek buluşmalara dileyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.



Derya Baykal ile birlikte gerçekleştirilecek boyama aktivitesiyle katılımcılar, meme kanserine ilişkin sorularına cevap bulmanın yanı sıra keyifli zamanlar da geçirecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA