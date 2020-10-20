Meme kanseri için "geç olmadan" farkındalık projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meme kanseri için "geç olmadan" farkındalık projesi

20.10.2020 09:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 09:05
Meme kanseri için

İç ve ev giyim markası SUWEN, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği (Pİ) ile 'İçindeki Seni Koru' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında meme kanseri tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekiyor.

İç ve ev giyim markası SUWEN, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği () ile 'İçindeki Seni Koru' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında meme kanseri tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekiyor. Marka proje kapsamında Ekim ayı boyunca mağazalardan satın alınan her bir ürünle, meme kanseri teşhisi konulan kadınların ameliyat ve tedavi masraflarının karşılanmasında, dernek aracılığıyla destek olacak.

Son yıllarda özellikle artan meme kanseri ile ilgili farkındalık projelerine bir yenisi daha eklendi. 15 yıldır iç giyim ve ev giyim ürünleriyle alternatifler sunan Suwen, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği () ile meme kanseri tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekmek amaçlı bir sosyal sorumluluk projesine başladı. Elle muayene ile erken tanının önemine dikkat çekilen projede Suwen, mağazalarında her bir ürüne takılan 'İçindeki Seni Koru' farkındalık etiketiyle tüketicilerini bilinçlendiriyor. Etiketin üzerinde bulunan QR kod telefon kamerasına tutulduğunda, her kadının kendini elle nasıl muayene edebileceğini anlatan Kadın Kanserleri Derneği tarafından hazırlanan bilinçlendirme videosu izlenebiliyor.

Her bir ürün tedaviye destek olacak

Pİ Kadın Kanserleri Derneği ile başlatılan farkındalık projesiyle kadınlar bilinçlendirilirken, Ekim ayı boyunca 35 ildeki 102 Suwen mağazasından satın alınan her bir ürünle, meme kanseri teşhisi konulan kadınların ameliyat ve tedavi masraflarının karşılanmasına destek olunacak.

2014 yılından bu yana kanserle mücadele eden kadınların tanı ve tedavi sürecinde, sonrasında en önemli destekçileri olan Kadın Kanserleri Derneği ülkemizdeki kanser istatistiklerine dikkat çekiyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 70 bin kadının farklı kanser türleri nedeniyle tanı aldığını ve bu kanserler içinde en sık rastlanan türün meme kanseri olduğunu vurguluyor. Ülkemizde meme kanseri ile mücadele veren kadınların arasına her yıl yaklaşık 18 bin kadın katılıyor.

Suwen, mağazaları dışında da sosyal medya hesaplarında başlattığı iletişimle meme kanserinin farkındalığına dikkat çekiyor. Yine sosyal medya hesaplarından Acıbadem Sağlık Grubu uzman doktorlarının meme kanserinde tanı ve tedavideki gelişmeleri anlattığı farklı söyleşiler düzenliyor. Ayrıca takipçilerine, Meme Kanseri Check-Up paketi hediye ediyor.

"Meme kanseri tedavi süreçlerini destekliyoruz"

Suwen Genel Müdürü Ali Bolluk proje ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, "Uzmanlık alanımız olan 'Sütyen'; yaş, beden, tarz fark etmeksizin tüm kadınların göğüs formunun korunması ve istenilen görünümün yakalanması için tasarlanan bir ihtiyaç ürünü. Biz de 2005 yılından bu yana fonksiyon, rahatlık ve kaliteyi önceliğimiz alarak kadınları doğru ürünle bir araya getiriyoruz. Ürünlerimizin yanı sıra yüzde 90 kadın çalışan oranımızla, yine kadınların tasarlayıp ürettiği ürünlerimizi kadınlarla buluşturuyoruz. Kadınlarla birlikte büyüyen bir marka olarak, bu yıl Ekim ayında Kadın Kanserleri Derneği ile oluşturduğumuz ortak farkındalık projesiyle meme kanseri için erken tanının önemine dikkat çekiyor ve meme kanseri tedavi süreçlerini destekliyoruz" dedi.

Pi Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ise Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda toplumun dikkatini çekmek ve kanserle mücadele eden kadınlara yönelik sağlanacak olan bu destekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser türü. Kanserle mücadelesinde kadının yanında olmak, onların mücadelesine katkıda bulunmak için yola çıkmış bir derneğiz. Dernek olarak meme kanserine karşı da farkındalık çalışmaları yapıyoruz ve maddi ihtiyacı olan hastaların tedavi sürecinde onlara destek sağlıyoruz. Suwen ile birlikte yürüttüğümüz bu proje; pek çok kadının meme kanserinin farkına varmasına yol açacak, daha çok sayıda kadın kendi kontrollerini önemseyecek, bazıları da erken tanı şansı yakalayacak. Biliyoruz ki, meme kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Yeni bilimsel yöntemler, meme kanserinde tedavi başarısını yüzde 90'lara çıkarabiliyor. Onun için kadınlar kendi sağlıklarına önem vermeliler, sahip çıkmalılar." - İSTANBUL

Meme kanseri için 'geç olmadan' farkındalık projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Muharrem İnce Engin Yıldırım Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Erdem Tepegöz Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Babel Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Çocuk Karar Galatasaray Aytemiz Alanyaspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meme kanseri için "geç olmadan" farkındalık projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 09:14:17. #1.15#
title