Ülkemize getirilen son teknoloji ürünle, kısa sürede sıkı ve ince bir görünüm elde edebilirsiniz

Zayıflama ve güzellik uzmanı tarafından ülkemize getirilen sistem ile kilo vermeyi hedefleyenler kısa sürede istedikleri görünüme kavuşabiliyor. Tek seansta 2 beden incelmenin mümkün olduğu sistemle, özellikle korona döneminde hareketsizlik nedeniyle yaşanan sırt ve bel ağrılarına da çözüm bulmak mümkün.

Zayıflama ve güzellik uzmanı Meltem Şarkışlalı ve ekibi tarafından Türkiye'ye getirilen Tesla Slim ağrılar için pek çok kişiye yardımcı oluyor. Özellikle korona döneminde kilo alıp hareket edemeyenler, sırt ve bel ağrısı yaşayanlar için kasları çalıştıran ve yağ atılımı gerçekleştiren Tesla Slim dünyada da büyük ilgi görüyor.

MUCİZE BİR SİSTEM

Zayıflamak için spor yapmadan ya da ameliyat olmanıza gerek kalmadan mucize sistem Tesla Slim ile hayallerinizdeki bedene kavuşabilirsiniz. Yalnızca 20 dakikada sıkılaşarak üstelik ağrılarınızdan da kurtularak 13 cm incelmeniz Tesla Slim sayesinde hayal olmaktan çıkıyor.

TEK SEANS İLE SIKILAŞMA MÜMKÜN

Acı ve ağrı hissetmeden sadece tek seans ile kas oluşumu ve aynı zamanda vücudunuzdaki yağ hücrelerinin azalmasını sağlayarak sıkı ve ince bir görünüm elde etmeyi hedefleyen mucizevi sistem Tesla Slim ile zayıflarken aynı zamanda ayrılarınızdan da kurtulabiliyorsunuz.

20 DAKİKADA 20 BİN KASILMA

Tesla Slim sistemi sadece 20 dakikada kaslarınızın 20.000'den daha fazla kas kasılması sağlayarak, yoğun bir spor yapıyormuş hissi ile kas gelişimi ve yağ yakımı sağlar. Yeni gelişen son teknoloji Tesla Slim sayesinde kısa sürede, yorulmadan yalnızca masaj koltuğuna uzanarak egzersiz yapmış etkisi yaratıp kas kasılması ile kaslarınızı güçlendirebilirsiniz.

SPOR YAPMAYI SEVMEYENLER İÇİN İDEAL

Yoğun iş temposu olanlar ya da spor yapmayı sevmeyenler için egzersiz yapmak sıkıcı veya yorucu gelebilir, fakat sağlığımız ve kilo kontrolü için spor yapmak çok faydalıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, haftada 150 saat egzersiz yapmak başta kalp sağlığı olmak üzere birçok kronik hastalığa fayda sağlar.

Yağ oranı olan bölgedeki kasları uyararak, bölgenin sıkılaşarak toparlanmasını sağlayan Tesla Slim Sistemi, klinik araştırmalarda kanıtlanmış teknolojik bir yöntemdir.

13 SANTİME KADAR DARALMA MÜMKÜN

Doku üzerinden elektromanyetik bir enerji ile kasları uyarıcı sinyaller göndererek sayamayacağımız kadar fazla sayıda kasların kasılmasını sağlar. Örneğin 20 dakika gibi bir kısa zamanda kasların 20.000 kez kasılmasıyla kasları geliştirirken yağ yakımı devreye girer. Kaslar harekete geçerek hücrelerin canlanmasıyla aktif spor efekti ile depolanmış yağların enerjiye dönüştürülüp yakılması sağlanır dolayısıyla elastikiyet kaybı yaşayan dokunun toparlanıp sıkılaşması sağlanır. Seans sonucunda Tesla Slim uygulanan kişilerde 13 santimetreye kadar daralma oluşarak kısa zamanda 2 beden küçülüp ince bir görünüme sahip olunur.

ÜNLÜLERİN DE VAZGEÇİLMEZİ

Tesla Slim, şikâyetçi olduğunuz karın ve çevresi, bacak, kol ve kalça gibi bölgelere uygulandığında yağ hücrenizi aktif hale getirirken bölgedeki kaslarda uyarım sağlayarak kan dolaşımını arttırır, enerji metabolizmasının hızlanmasıyla kalori yakımı başlar. Tek seansta bile sıkılaşarak 2 beden incelme ve aynı zamanda da kilo kaybı sağlanır. Özellikle popo kaldırmada etkili olan bu sistem ünlülerin vazgeçilmez tercihi oldu.

ŞİŞLİ VE ATAŞEHİR'DE ŞUBELERİ VAR

Bölgesel zayıflama, sıkılaşma ve selülit gidermede etkili olan Tesla Slim, şimdi Zayıflama ve Güzellik Uzmanı Meltem Şarkışlalı' nın İstanbul' da Şişli ve Ataşehir' deki şubelerinde uygulanıyor.

Yenilikleri takip etmek ve merak edilenleri sormak için Meltem Şarkışlalı resmi Instagram hesabı olan "@meltemsarkislaliofficial" ve Mels Slim Light instagram hesabı olan "@melsslimlight" üzerinden ulaşmanız mümkün.